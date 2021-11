Malore fatale alla guida: muore fungaiolo

L'auto esce di strada, finisce contro un muretto ma all'arrivo dei soccorsi per il conducente non c'è più nulla da fare. É successo domenica, in tarda mattinata, a Monte di Malo.

La vittima, un 80enne residente in paese, stava rientrando a casa dopo aver terminato di raccogliere funghi nel bosco ma poco dopo essere salito in auto un malore gli è stato fatale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i carabinieri. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell'incidente.