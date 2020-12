Malore durante la riunione di giunta. il sindaco Orsi in ospedale

Malore improvviso per Valter Orsi verso le ore 15 di lunedì 14 dicembre. Il primo cittadino di Schio è stato portato d'urgenza all'ospedale di Santorso dopo aver accusato un malessere proprio mentre si trovava nella sede del Comune, durante una riunione di Giunta. Il sindaco scledense è stato soccorso dai colleghi assessori.

L'ambulanza è giunta in piazza Statuto e gli operatori del 118 hanno stabilizzato Orsi per poi trasportarlo con una barella fino all'autolettiga. In mattinata il primo cittadino di Schio, 54 anni, aveva effettuato dei sopralluoghi in alcuni cantieri della città. Dopo gli esami effettuati in ospedale, verso sera il sindaco è stato dimesso e le sue condizioni sono buone.