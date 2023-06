Malore durante l'escursione in mountain bike, muore ciclista

Non ce l'ha fatto purtroppo il ciclista colto da malore mentre, in sella alla sua mountain bike, stava percorrendo un sentiero sterrato sulle colline tra Schio e Torrebelvicino, nella zona di passo Zovo. La tragedia è avvenuta verso mezzogiorno di lunedì. La vittima è un vicentino di circa quarantanni, di cui ancora non è stato reso noto nome e provenienza. L'uomo era con i suoi amici quando ha accusato un forte dolore che l'ha costretto a fermarsi.

I suoi compagni di escursione hanno quindi lanciato l'allarme, provando anche a rianimarlo fino all'arrivo dei soccorsi. L'elicottero del Suem è quindi arrivato e, dopo un primo soccorso, i sanitari hanno trasportato l'uomo al San Bortolo, dove è spirato.