Malore durante la corsa, muore un runner 56enne

Un malore è probabilmente la causa della tragica morte di un runner, le cui generalità non sono ancora state rese note, avvenuta venerdì mattina in via Salvi a Barbarano Mossano. Secondo le prime informazioni, a dare l'allarme sarebbe stato un altro corridore che, durante la corsa, ha visto un uomo accasciato a terra.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem, ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. La vittima sarebbe un 56enne che, a quanto risulta, si sarebbe sentito male e, cadendo a terra, avrebbe battuto la testa procurandosi una ferita.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi.