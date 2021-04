Malore in casa, anziana salvata dai vigili del fuoco 

Alle13:40 di domenica 18 aprile, la centrale operativa della polizia locale nordest vicentino è stata informata da due nipoti di A.M.F., 86enne residente a Thiene in via Nazzario Sauro, del fatto che la parente non rispondeva più al telefono e che la porta d'ingresso della sua abitazione risultava chiusa dall'interno, rendendo vano l'utilizzo della copia di chiavi in loro possesso.

La polizia locale si è recata sul posto, raggiunta in breve da una squadra dei vigili del fuoco di Schio. I pompieri sono riusciti in brevissimo tempo ad aprire la porta blindata dell'appartamento, al cui interno è stata trovata l'anziana riversa sul pavimento della cucina, in stato di semi-coscienza e con una ferita al capo.

Pochi minuti dopo è giunta sul posto un ambulanza del Suem che ha soccorso la donna per poi trasportarla all'ospedale di Santorso dove è stata ricoverata.