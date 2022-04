Ciclista stroncato da un malore: inutili i soccorsi portati dal 118

Dramma sulle strade veronesi nella mattinata di martedì.

Un ciclista di 59 anni, originario di Bassano, ha accusato un malore mentre percorreva via Europa Unita, in direzione di Cavaion, nel territorio comunale di Bardolino, vicino a località Murano, dopo le ore 11.

In suo soccorso si è precipitato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, ma ogni tentativo di rianimare il 59enne è risultato vano: all'arrivo dei sanitari infatti l'uomo era già morto.

Sul luogo del fatto sarebbero stati presenti anche i carabinieri.

Fonte: Veronasera