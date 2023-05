Malore in auto del passeggero, la conducente chiede aiuto: scortata in ospedale dai carabinieri

Mercoledì, verso le 8.30, l’equipaggio di turno della radiomobile, mentre era impegnato in un servizio di vigilanza nel centro abitato di Dueville, passando sulla via Marosticana ha scorto un’auto a bordo strada che intralciava il traffico e una donna che, agitando le braccia, cercava di attirare l’attenzione dei passanti.

I militari si sono avvicinati alla vettura, vedendo nell’abitacolo un uomo spaventato e sudorante che, seduto al lato passeggero, lamentava dei forti dolori al torace. Pochi attimi per capire che la persona era effettivamente sofferente e aveva bisogno di cure. I carabinieri non hanno perso tempo e, dopo essersi messi alla guida della gazzella, per accelerare i soccorsi hanno scortato l’auto con a bordo un 51enne verso l’ospedale di Vicenza.

Qualche attimo dopo, giunti presso il nosocomio, l’uomo, accompagnato dagli stessi militari con una carrozzina, è stato affidato alle cure del personale del pronto soccorso dove è rimasto in osservazione