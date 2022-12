Malore ai Larici, muore finché sta ciaspolando

Dramma nel primissimo pomeriggio di oggi, giovedì 8 dicembre. Stando alle prime ricostruzioni attorno alle 13 un uomo, del quale non sono al momento note le generalità, che stava ciaspolando con alcuni amici in località Larici, ad Asiago, nelle vicinanze del rifugio Val Formica, avrebbe subito un arresto cardiaco.

Tempestivo l’intervento del Suem, con l’elicottero di Treviso.

AGGIORNAMENTO ORE 14:45

È deceduto l’uomo vittima dell’arresto cardiaco nel pomeriggio di oggi. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, le condizioni dell’uomo, sulla sessantina, di cui non è ancora noto il nome, erano critiche.

Attorno alle 13 la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Asiago, a seguito della segnalazione di un gruppo di ciaspolatori che si erano imbattuti in un uomo incosciente a terra nella neve, sulla mulattiera che da cima Mandriolo scende al rifugio Val Formica.

AGGIORNAMENTO ORE 16

Una squadra ha raggiunto in fuoristrada il rifugio, assieme a un'ambulanza di Asiago e ai carabinieri forestali di Roana, per poi proseguire in motoslitta. L'uomo, cui i presenti e un medico di passaggio stavano prestando primo soccorso, è stato poi preso in carico dell'equipe medica e dal tecnico di elisoccorso dell'elicottero di Treviso emergenza, sbarcati con un verricello e subentrati nelle manovre di rianimazione. Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi ed è stato possibile solamente constatare il decesso del 55enne di Padova, residente ad Asiago. Partito con le ciaspe per una camminata in solitaria, nel rientrare da cima Mandriolo l'uomo era stato colto da malore.

La salma è stata imbarellata e trasportata in motoslitta al rifugio Val Formica in attesa dell'arrivo dei familiari e del carro funebre. Anche tutti i soccorritori sono stati portati in motoslitta al rifugio, dove era atterrata l'eliambulanza, poi decollata in direzione di Treviso.