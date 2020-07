Gira in auto con machete, bastone e manganello: denunciato 63enne

Nel pomeriggio di lunedì, i carabinieri della stazione di Noventa Vicentina, hanno denunciato per porto abusivo di oggetto atto ad offendere un 53enne, residente a Noventa Vicentina.

L’uomo mentre si trovava alla guida della propria autovettura, sottoposto ad un controllo in via Broli, è stato trovato in possesso senza giustificato motivo di un machete della lunghezza complessiva di 63 cm; di un bastone in legno della lunghezza complessiva di 64 cm; di un manganello costruito artigianalmente della lunghezza complessiva di 48 cm.

Gli oggetti sono stati posti sotto sequestro.