Lutto nel mondo dell'hockey, addio a Michele Basso

Lutto nel mondo dell'hockey. A soli 26 anni è scomparso - dopo la battaglia contro la malattia che l'aveva colpito - Michele Basso, atleta dell'Asiago Hockey. Una lunga lotta verso un male che sembrava sconfitto e che invece ha avuto la meglio sul giovane difensore (fino alla stagione 2015/2016) che vestiva i colori giallorossi.

Michele lascia nel dolore i suoi congiunti ma anche l'Altopiano di Asiago dove è cresciuto anche come sportivo. Dopo la gavetta nelle giovanili, il 26enne è entrato nell'Asiago Hochey, vestendo poi anche la maglia della nazionale. Molti i messaggi di cordoglio per la sua prematura scomparsa. La FISG e tutta la comunità hockeystica italiana si stringono in un sincero abbraccio al fratello Nicola, team leader della Nazionale italiana, e a tutta la famiglia Basso. Un abbraccio condiviso anche dall’Asiago Hockey 1935 e dall’HC Asiago Junior 1935.