LR Vicenza-Padova: dopo l'agguato i tifosi ospiti feriti stanno meglio

Dopo la gara tra Vicenza e Padova, giocata allo stadio Menti, alcuni teppisti, perchè tifosi non sono, hanno assalito con una sassaiola due pullman di tifosi del Padova, con famiglie e bambini a bordo. Tanta paura e qualche ferito, costretto a ricorrere alle cure mediche. Il tutto è avvenuto in pochi secondi e sotto gli occhi delle forze dell'ordine che stavano scortando i pullman. Per motivi ancora da capire o probabilmente per l'azione improvvisa di questi teppisti, le forze dell'ordine non sono intervenute subito. E' incredibile comunque come queste persone possono agire indisturbate anche davanti ai tutori delle legge, senza nessun timore.

E' ovvio che questi venti teppisti non possono rovinare il nome di una città intera. Lo spettacolo al Menti è stato straordinario, con un pubblico che ha ricordato i vecchi tempi e con la maggior parte dei tifosi, quelli veri, che si sono comportati in maniera educata, corretta, sportiva e soprattutto non violenta. Nel 2023, per una partita di calcio, non possiamo vedere ancora di queste scene, che non hanno nulla in comune con il gioco del pallone.

Tornando ai contusi siamo riusciati ad avere informazioni sul ferito più serio, che comunque sta bene, ma a cui sono stati dati cinque punti di sutura. La paura è stata tanta, per fortuna tutto si è concluso nel migliore dei modi, ma poteva finire in tragedia. E' naturalmente caccia ai responsabili.