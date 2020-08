Malore fatale, 37enne trovata morta in casa: disposta l'autopsia

I famigliari avevano provato a chiamare la donna diverse volte e quindi si sono recati a vedere se le fosse successo qualcosa. È stato il fratello a trovare il corpo esanime di A.M., 37enne leonicena, all'interno dell'abitazione dove la donna viveva. Il famigliare ha lanciato immediatamente l'allarme ma, all'arrivo dei medici, per la giovane non c'era più niente da fare. Il tragico ritrovamento è avvenuto nel quartiere San Giovanni a Lonigo lo scorso venerdì.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri e in base ai primi rilievi medici la donna, che abitava da sola, sarebbe morta per un malore. Il pubblico ministero ha comunque disposto l'autopsia per stabilire le cause esatte della morte.