Locazioni turistiche abusive, 1 mln di euro sottratti a tassazione

Le attività ispettive della Guardia di finanza hanno permesso di proporre il recupero, ad oggi, di redditi sottratti a tassazione per circa un milione di euro, nonché di irrogare sanzioni amministrative a imprese esercenti attività di intermediazione immobiliare per un importo pari a 75mila euro.



È questo il bilancio, parziale, delle investigazioni di polizia economico-finanziaria allo stato messe in campo dai finanzieri della Tenenza di Asiago, nell’ambito delle quali sono stati conclusi oltre 100 controlli nei confronti di proprietari di 86 appartamenti siti nell’Altopiano di Asiago e destinati, in forma non professionale, alla locazione turistica.

Gli accertamenti ispettivi sono consistiti nel controllo del possesso dei titoli autorizzativi all’esercizio dell’attività, nell’avvenuta dichiarazione dei canoni di locazione percepiti in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, nella corretta registrazione dei contratti di locazione, nell’incasso e nel successivo versamento della tassa di soggiorno e nel rispetto degli obblighi di rendicontazione statistica delle strutture ricettive extralberghiere previste dalla Legge Regionale Veneto.



Inoltre, le Fiamme Gialle asiaghesi, oltre al recupero a tassazione di canoni di locazione ed elementi positivi di reddito per circa 1 milione di euro, nel corso di appositi controlli amministrativi, hanno sanzionato 5 agenzie immobiliari e un bed & breakfast operanti senza i relativi titoli autorizzativi.



Le sanzioni irrogate per la violazione degli obblighi di rendicontazione statistica delle strutture ricettive extralberghiere, allo stato, sono state oblate nel 90% dei casi, dato che conferma la genuinità dell’azione investigativa eseguita dai finanzieri della Tenenza di Asiago.



Gli accessi ispettivi effettuati dai finanzieri della Tenenza di Asiago, oltre alla regolarità della posizione fiscale, sono stati finalizzati anche a verificare il corretto adempimento alle disposizioni del T.U.L.P.S. in materia di “comunicazione delle persone alloggiate”. Per quest'ultima ipotesi, 45 proprietari di immobili, sono stati segnalati alla locale Procura della Repubblica per non aver effettuato la comunicazione degli alloggiati all'Autorità di Pubblica Sicurezza, in violazione dell'art. 109 del T.U.L.P.S.