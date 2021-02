Locale aperto fuori orario, arrivano i carabinieri: multa e chiusura per 5 giorni

Sabato notte, intorno all'1, i carabinieri della stazione carabinieri di Rosà hanno notato alcune autovetture insolitamente in sosta all’interno di un’area di servizio di un distributore di carburante del Bassanese.

Quando i militari si sono sono avvicinati al bar, hanno notato in penombra tre figure che hanno tentato di nascondersi per eludere il controllo. Entrati all’interno del locale, sono stati identificati due avventori ed il gestore, tutti sprovvisti di mascherine.

Per tutti è scattata la doppia sanzione amministrativa: la prima “per non aver rispettato l’obbligo di avere sempre con sé/indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie” e la seconda “per non aver rispettato l’obbligo di permanere nella propria abitazione/domicilio dalle 22:00 alle 05:00 del giorno successivo”. Per il gestore del bar si è proceduto con la sanzione accessoria della chiusura per cinque giorni sino al 3 marzo.