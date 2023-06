Lo trovano seduto sotto un albero senza pantaloni, 60enne finisce al pronto soccorso

Nella serata di venerdì, una pattuglia della Squadra “Volanti” è intervenuta nell’area verde di viale Mazzini a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa della questura da parte di una cittadina, la quale riferiva della presenza di un uomo seduto sotto un albero senza pantaloni.

Gli agenti, giunti pochi minuti dopo nel posto indicato, hanno individuato immediatamente l’uomo, apparentemente in stato confusionale, seduto sotto un albero con i pantaloni completamente abbassati. I poliziotti, pertanto, hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza del Suem per prestargli soccorso. I sanitari, dopo averlo visitato, decidevano di condurlo presso il locale pronto soccorso per le necessarie cure.

Qui il soggetto – un 60enne vicentino – è stato visitato ulteriormente e, al termine delle cure prestategli, veniva affidato al figlio, informato dell’accaduto.