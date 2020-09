Litiga con la fidanzata e cerca di entrare a casa di lei con la forza: 17enne fermato dai carabinieri

Nel tardo pomeriggio di domenica carabinieri di Schio hanno denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, violazione domicilio e violenza privata un diciasettenne del posto

Il ragazzo, a seguito di un litigio con la ex fidanzata, stava cercando di entrare con forza e violenza nell’abitazione della ragazza in Via Beltrame a Schio nel tentativo di riallacciare i rapporti, quando è stato raggiunto e fermato dai militari intervenuti. Da subito il giovane ha assunto un atteggiamento ostile e poco collaborativo, profferendo frasi oltraggiose e offensive nei confronti dei carabinieri.

Condotto in caserma per accertamenti, il ragazzo è stato deferito per i reati sopra menzionati.