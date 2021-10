Litiga col fidanzato, giovane si stende sul cornicione del palazzo

Allarme in corso Palladio. Sul posto è intervenuta una volante della polizia ma la ragazza era già rientrata

Una giovane donna si è stesa sul cornicione di un palazzo in corso Palladio, in pieno centro a Vicenza, sotto gli occhi stupefatti dei passanti nella via sottostante. Alla base del gesto, secondo quanto ricostruito dagli uomini della questura, ci sarebbe stata una lite con il fidanzato.

La segnalazione alla volante, giunta sul posto, sarebbe arrivata proprio dal fidanzato della donna che è però riusciuto a convincerla a scendere. L'episodio è accaduto verso le 12:30. All'arrivo della polizia l'emergenza era già rientrata.