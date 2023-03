Lite violenta in famiglia, minaccia di morte il fratello: arrestato dai carabinieri 

I carabinieri sono intervenuti per una lite tra due fratelli e hanno scoperto che uno di essi ha violato i domiciliari. L'uomo è stato arrestato. Il fatto è accaduto sabato 4 marzo. I militari si sono recati in strada Pasubio dopo una segnalazione. Arrivati sul posto hanno trovato S.P., un uomo di 35 anni residente a Vicenza, che stava danneggiando il mobilio di casa minacciando di morte il fratello, in violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in atto nei suoi confronti proprio per delle pregresse e analoghe condotte violente e minacciose.

Dopo aver bloccato l'aggressore, i militari hanno proceduto al suo arresto in flagranza di reato. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 35enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.

L'udienza si è svolta il 6 marzo 2023, e l'uomo è stato condannato a quattro mesi di reclusione, che sono stati convertiti in pena pecuniaria. Il giudice, inoltre, ha disposto l'aggravamento della misura cautelare su richiesta del pubblico ministero. Di conseguenza, l'arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Vicenza.