Lite tra vicini, uno prende un fucile e uccide l'altro

La lite finisce con un omicidio. Il grave fatto di sangue è avvenuto lunedì mattina, verso le 8:30, in via Molinetta a Marano Vicentino. Secondo le prime informazioni due vicini di casa si sono messi a discutere furiosamente, per motivi in corso di accertamento, quando uno ha preso un fucile e ha sparato all'altro, uccidendolo.

Inutili i soccorsi, arrivati poco dopo. I medici del Suem non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto i carabinieri per i rilievi.

(Articolo in aggiornamento)