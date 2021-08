Lite tra vicini, uno prende un fucile e uccide l'altro

La lite finisce con un omicidio. Il grave fatto di sangue è avvenuto lunedì mattina, verso le 8.30, in via Molinetta a Marano Vicentino. Secondo le prime informazioni due vicini di casa si sono messi a discutere furiosamente, per motivi in corso di accertamento, quando uno ha preso un fucile e ha sparato all'altro, uccidendolo.

La vittima è Mario Testolin, 67 anni, impresario edile in pensione ora impegnano come coltivatore. L'uomo sarebbe stato raggiunto da più colpi di fucile e il suo corpo è stato rinvenuto accanto al trattore.

Sul posto oltre ai sanitari del Suem 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 67enne, i carabinieri della compagnia di Thiene e il sostituto procuratore Jacopo Augusto Corno. I militari hanno portato in caserma per accertamenti un muratore, padre di famiglia, residente nella corte dove è avvenuto l'omicidio. Sulla base delle testimonianze raccolte i carabinieri hanno potuto appurare che tra il muratore e la vittima i rapporti fossero tesi per questioni di confini e vicinato.

A seguito della tragedia si è recato sul posto anche il primo cittadino di Marano Marco Guzzonato.