Lite tra vicini di casa sfocia nel sangue: 64enne finisce in ospedale

Pomeriggio ad alta tensione in un piccolo comune dell'area Pedemontana. Secondo le prime informazioni, un 64enne è finito in ospedale dopo essere stato accoltellato dal vicino 69enne. È successo a Valbrenta.

A monte dell'aggressione, avvenuta nel cortile di casa, ci sarebbe una lite di vicinato, di cui non sono ancora chiari i motivi. L'aggressore è in stato di fermo e i carabinieri, intervenuti sul posto, stanno valutando l'incriminazione per tentato omicidio. Il 64enne non sarebbe in pericolo di vita.