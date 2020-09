Lite degenera nel sangue: brandisce un coltello e ferisce la dirimpettaia e l'amica

Tragedia sfiorata nella mattinata di martedì a Sandrigo. La richiesta di intervento alla centrale operativa del Suem 118 è arrivata intorno alle 11: due donne hanno riportato ferite d'arma da taglio a seguito di una lite scoppiata in un condominio di via Agosta.

Secondo una prima ricostruzione, nel corso dell'ennesimo litigio tra vicine di casa, una condomina si è armata di coltello e ha ferito alle spalle la dirimpettaia colpendo anche una seconda donna che è intervenuta in soccorso. Le due ferite, entrambe italiane, sono state prese in cura dai sanitari e portate in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita.

Non ci sarebbero testimoni sull'accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno interrogato la donna che armata di coltello ha ferito la dirimpettaia e l'amica.