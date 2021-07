Litiga con due turisti e blocca il bus per farsi portare a casa: denunciato un 20enne

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno deferito il ragazzo per interruzione di pubblico servizio

I carabinieri di Arsiero, a seguito dei necessari accertamenti, hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio S.M.A., ventenne di Velo d'Astico con precedenti. Il ragazzo, nel tardo pomeriggio di venerdì 9 luglio, si era allontanato dalla località Pria con fare nervoso a seguito di una breve lite per futili motivi con 2 turisti. A seguito di tale avvenimento, sempre con animo fortemente agitato, il soggetto aveva bloccato l'autobus di linea Ftv n transito sulla S.P. 350 in località Scalini allo scopo di ottenere, senza averne titolo, un trasporto nelle zone della propria residenza.

La pattuglia di militari, già intervenuta in zona Pria, si è arrivatgo presso la fermata della corriera permettendo la normale ripresa delle corse. Dopo i dovuti accertamenti, S.M.A. è stato segnalato alla Procura di Vicenza per l’interruzione di pubblico servizio.