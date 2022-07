Lite per il traffico, motociclista colpisce un automobilista in faccia con il casco

Attimi di follia nella serata di venerdì a Vicenza. Una lite per il traffico si è trasformata in un grave atto di violenza. L'episodio è avvenuto verso le 20 in via Legione Gallieno. Una squadra delle volanti è arrivata in supporto a un equipaggio dei carabinieri intervenuto per una aggressione tra alcune persone, apparentemente per motivi di traffico.

Gli agenti giunti sul posto hanno visto una coppia che stava discutendo animatamente con un motociclista. Poco prima, quest'ultimo, in evidente stato di ubriachezza, aveva aggredito l’uomo, colpendolo con il casco in pieno volto, costringendo, così i carabinieri ad immobilizzarlo per contenerne la furia. Gli uomini delle forze dell’ordine, dopo aver in un primo momento riportato la situazione alla calma, hanno proceduto ad ascoltare da vittime e testimoni la versione dei fatti così come avvenuti.

Nel frattempo il motociclista, che sembrava essersi calmato dopo essere stato invitato a mantenere un atteggiamento tranquillo, una volta lasciato libero di muoversi ha iniziato ad inveire ed a minacciare di morte i passanti e gli agenti, i quali gli hanno ordinato di salire in macchina per essere accompagnato in questura e compiutamente identificato. A questo punto il soggetto, ancor più esagitato, in maniera violenta si è rifiutato di seguire gli operatori, cercando la fuga, fino a spingere e strattonare i poliziotti. Per questo motivo gli agenti sono stati nuovamente costretti ad immobilizzarlo e ad accompagnarlo presso gli uffici di viale Mazzini, dove, al termine degli atti di polizia giudiziaria, è stato denunciato alla autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta.

“La grave situazione di pericolo per l’incolumità degli automobilisti coinvolti nell’accaduto, dovuta al pericoloso comportamento del motociclista che, in evidente stato di alterazione, li ha aggrediti e minacciati, non intenzionato in alcun modo a desistere dal suo comportamento violento nonostante la presenza della Polizia e dei Carabinieri, ha reso necessario l’utilizzo della forza per impedirgli di mettere in pericolo l’incolumità di tutti i presenti – ha evidenziato il ouestore della provincia di Vicenza Paolo Sartori – L’immediato e determinato intervento delle Forze dell’Ordine si è rivelato efficacissimo per rendere inoffensivo l’aggressore, consentendo di preservare l’incolumità delle vittime senza alcuna conseguenza per alcuno”.