Lite tra vicini, colpito un 91enne con una scopa

Furiosa lite tra vicini di casa nella zona nord di Vicenza nel pomeriggio di ieri, 16 giugno. Il bilancio è di un 91enne finito al pronto soccorso per un colpo di scopa alla testa. Ma prima il diverbio è degenerato in calci alla porta, sputi e insulti.

Secondo la ricostruzione della polizia, intervenuti sul posto con una volante verso le 16, il pensionato avrebbe dato in escandescenze col vicino per vecchie ruggini condominiali.

L'anziano avrebbe insultato e sputato addosso al 50enne, prendendo a calci la porta di quest'ultimo.

Per reazione l'uomo ha colpito con una scopa in testa l'anziano, prucorandogli lievi ferite.