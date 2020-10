Lite tra condomini, donna sfascia parabrezza: denunciata

"Guerra" di condomio sfocia in una denuncia per danneggiamenti a carico di una 49enne di origine marocchina. È a Bassano del Grappa in via Monte Canin. La donna, una casilinga sposata, lo scorso luglio aveva\ lanciato pietre e oggetti vari addosso al parabrezza di una Volkswagen Passat, danneggiandolo.

I carabinieri sono risaliti alla responsabile e venerdì l'hanno denunciata in stato di libertà. L'auto è risultata appartenere a un uomo redisente nello stesso condominio della donna. Motivo del gesto, appunto, le continue lite condominiali tra le due famiglie.