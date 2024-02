"Mi ha rubato il telefono" e scoppia la rissa: fermati due stranieri

Martedì, intorno alle 20.45, un equipaggio in servizio di Volante della Questura di Vicenza, transitando in viale San Lazzaro di Vicenza, notava due uomini che litigavano violentemente tra loro, con spintoni, calci e pugni.

Gli agenti sono intervenuti per separare i contendenti ma uno di questi si è dato alla fuga. Raggiunto poco dopo dai poliziotti i due sono stati identificati e risultati essere un 24enne marocchino e un 36enne senegalese, entrambi in regola con il permesso di soggiorno.

Sedati gli animi, gli agenti hanno potuto appurare che il motivo del contendere era l’accusa, rivolta dall’uno all’altro, di avergli rubato il telefono smartphone di ultima generazione, da poco acquistato e pagato diverse centinaia di euro e che comunque non veniva trovato nella disponibilità dell’accusato.

Entrambi sono stati accompagnati in Questura per le verifiche di rito e per la formalizzazione della denuncia-querela.