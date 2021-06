Lite in mezzo alla strada, spaccano una bottiglia in testa a un senzatetto

Un ferito con una bottigliata in testa e due aggressori identificati e portati in questura. È il bilancio della lite in strada tra balordi, probabilmente per questioni legati alla cessione di stupefacenti, avvenuta poco dopo le 13 di lunedì in via Gorizia (zona Campo Marzo) a Vicenza. Un passante, dopo aver visto la scena, ha avvisato il 113 e sul posto è arrivata una volante della questura. I poliziotti hanno trovato un 50enne vicentino, senza fissa dimora, ferito dai vetri della bottiglia che uno dei due interlocutori gli aveva frantumato sul capo.

L'uomo ha rifiutato le cure mediche e non ha sporto denuncia. Gli altri due protagonisti della rissa se la sono data a gambe ma, grazie alle telecamere, sono stati individuati e raggiunti ai giardini Salvi dagli agenti che li ha identificati. Si tratta di due 30enni albanesi che sono stati portati in questura e poi rilasciati: per la legge, infatti, n