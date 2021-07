Litiga con la madre e poi si scaglia contro un vigile del fuoco: arrestato

Nella notte tra venerdì e sabato, un 21enne di Valdagno si è reso protagonista di un acceso diverbio con la madre, per futili motivi avvenuta proprio nel comune di residenza. Lite che è degenerata con il giovane che ha spaccato i vetri della ringhiera che delimita il balcone della loro abitazione, lasciandoli parzialmente attaccati alla stessa, con un rischio di caduta in strada da una altezza di circa 9 metri.

Arrivati sul posto, i militari hanno attivato i Vigli del fuoco di Schio per mettere in sicurezza l’area e in questo frangente l’uomo è andato in escandescenze e ha aggredito il personale dei vigili intenti ad operare. L’uomo è stato quindi bloccato e successivamente arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.