Lite in strada: denunciato per danneggiamento aggravato

Nella notte tra venerdì e sabato, in Viale Verona, E.F.A, cittadino straniero di 25 anni, dopo aver avuto un diverbio per futili motivi con un altro passante, ha preso a calci la sua vettura per poi allontanarsi. Il proprietario del veicolo, che ha allertato subito il 113, è stato soccorso da una volante della questura che ha intercettato l'autore dell'aggressione poco distante dal luogo del fatto.

Il soggetto, con numerosi precedenti penali e destinatario di un avviso orale a firma del questore di Vicenza, , è stato dunque denunciato per il danneggiamento causato alla portiera della vettura del richiedente ma anche sanzionato amministrativamente. L'uomo, infatti, all'arrivo della pattuglia della polizia di Stato, non indossava la mascherina; il suo comportamento molesto, inoltre, dovuto all'evidente stato di alterazione alcolica, gli è costata anche la segnalazione in base all'articolo 688 del codice penale (ubriachezza molesta).