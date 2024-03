Lite in strada e viavai sospetto dal garage: 20enne arrestato per possesso di stupefacenti

Nel corso della tarda serata di lunedì 25 marzo, i carabinieri di Bassano del Grappa arrestato un 20enne, residente in città, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Erano le ore 22.30 circa, quando al numero di emergenza 112 della Centrale operativa dei carabinieri di Bassano del Grappa sono pervenute alcune telefonate che segnalavano, nella zona di Prato Santa Caterina, una lite in strada tra alcuni giovani. Nel giro di pochi minuti, giungevano sul posto i militari della Sezione Radiomobile e della stazione arabinieri di Romano d’Ezzelino, impegnati oltretutto in questo periodo in mirati servizi di controllo del territorio.

Dopo aver ispezionato alcune vie circostanti dell’area segnalata, i militari hanno notato uscire dal garage semi-interrato di un’abitazione privata un giovane ragazzo, il quale - a specifica domanda - confermava l’avvenuta lite, definendola solo verbale, oramai conclusasi. I militari hanno però notato un secondo ragazzo uscire dal garage e hanno quindi deciso di controllare il seminterrato esubito hanno percepito l’inconfondibile e pungente odore acre dei cannabinoidi e rinvenuto sul tavolino un vassoio di medie dimensioni con del tabacco sparso, mischiato a dell’hashish, e un rotolo di pellicola. Il 20enne ha quindi ammesso di essere stato in procinto di prepararsi uno “spinello” da fumare insieme al suo amico.

I carabinieri hanno però notato un bilancino di precisione con ulteriori residui di hashish, poco meno di due grammi e il ragazzo ha confessato di possederne dell’altra, consegnando tre involucri contenenti dell'hashish, tutti singolarmente sigillati con cellophane, di vario peso: uno da 30 grammi, il secondo da 50 grammi e il terzo da 100 grammi circa, oltre ad un secondo bilancino e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Alla luce di quanto accertato, i due ragazzi sono stati portati in caserma per gli ulteriori accertamenti del caso. Il 20enne bassanese è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, quindi, posto ai domiciliari nell’abitazione dei genitori, in attesa dell’udienza di convalida, tenutasi ieri, giovedì 29 marzo. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Bassano del Grappa, con l’imposizione di dover permanere all’interno della propria abitazione in determinate fasce orarie.