Lite di coppia, intervengono i carabinieri e trovano una piantina di marijuana: nei guai un 38enne

Qualcuno ha segnalato una lite tra due conviventi e ha chiamato i carabinieri. I militari, intervenuti in via Ponte Nove a Pojana Maggiore, hanno trovato nel retro della casa della coppia una piantina di marijuna alta 35 centimetri.

L'episodio è accaduto sabato 19 febbraio in tarda serata e per V. R. , trentottenne del posto gravato da precedenti, è scattata la denuncia in stato di libertà per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. L'uomo aveva anche semi di cannabis, sequestrati assieme alla piantina.