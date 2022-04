Lite di coppia in un appartamento, lei è senza permesso di soggiorno: avviata procedura di espulsione

Nella giornata di lunedì le “volanti” della Questura intervenivano su chiamata al 113 per una lite in un appartamento del quinto piano in un condominio di viale Milano a Vicenza.

Gli agenti intervenuti a fatica riuscivano a ristabilire la calma; inoltre hanno proceduto all’identificazione della nigeriana che, con urla e schiamazzi, aveva generato la discussione.

La donna, con precedenti per reati contro la persona e la normativa sull’immigrazione e residente nello stesso appartamento, è risultata sprovvista di permesso di soggiorno. A suo carico il questore ha disposto l’allontanamento dal territorio nazionale.