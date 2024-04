Lite con pestaggio al parco, denunciato l'aggressore

Verso le ore 10.45 di martedì, un equipaggio in servizio di “volante” della questura è intervenuto a Vicenza, all’interno del Park Cricoli, dove era stata segnalata la presenza di due persone che litigavano tra loro passando alle vie di fatto con calci e pugni. All’arrivo degli agenti risultava che uno dei due aveva colpito l’altro alla testa, con una vistosa ferita sanguinante.

I due, entrambi stranieri, sono stati immediatamente separati. L’uomo ferito è stato portato in ospedale per le cure del caso (in condizioni non gravi). L’aggressore – un cittadino di origine nigeriana – è stato invece condotto in questura per gli accertamenti di rito, dove veniva denunciato per lesioni personali aggravate.

La sua posizione è al momento al vaglio dell’ufficio Immigrazione. Secondo la questura, l’accaduto è da ricondurre al contesto del piccolo spaccio di stupefacenti.