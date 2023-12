Lesioni, porto abusivo d'armi e spaccio: in carcere pluripregiudicato

Rapina, furto, lesioni personali aggravate, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di grimaldelli, detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. È questo il lungo curriculum criminale di Y.R., tunisino 47enne rintracciato e arrestato dalla polizia nel pomeriggio di giovedì. A suo carico pendeva un ordine di esecuzione per il carcere emesso dal tribunale di Vicenza.

L'uomo, che viveva in Italia senza una fissa dimora, aveva già collezionato precedenti arresti per che lo avevano già portato a condanne definitive. Gli agenti, acquisita copia del provvedimento di carcerazione, si sono attivati per rintracciare il soggetto che è stato trovato nei pressi di una struttura Caritas di Vicenza.

Il cittadino tunisino, sprovvisto di documenti, è stato quindi accompagnato in questura per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici della polizia scientifica e dove gli veniva notificato il provvedimento di carcerazione. I poliziotti hanno accompagnato Y.R. in carcere a Vicenza dove dovrà scontare la pena di 4 anni, 7 mesi e 20 giorni di reclusione e 5 mesi di arresto.