Aggressione in piazzale Cadorna, individuati e denuciati i responsabili

I militari della stazione di Bassano del Grappa hanno denunciato due giovani per lesioni personali in concorso. I due sono ritenuti responsabili di un fatto avvenuto la notte di sabato 16 dicembre, in piazzale Cadorna di Bassano del Grappa.

Attorno alle ore 2:25, senza alcun apparente motivo, un bassanese 34enne, di rientro da una serata con amici, è stato raggiunto e colpito in più parti del corpo con calci e pugni da due giovani sconosciuti, i quali - dopo l‘aggressione - si erano dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. A causa delle diverse escoriazioni riportate, la vittima si era recata all’ospedale San Bassiano per le necessarie medicazioni, all’esito delle quali era stato giudicato guaribile in cinque giorni. Essendo l’area provvista di sistema di videosorveglianza, i carabinieri si sono subito attivati per dare un volto agli aggressori.

In pochi giorni i militari sono risaliti all'identità degli aggressori, un 20enne di Fara Vicentino ed un 18enne di Calvene.