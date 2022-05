Lavoratori in nero, blitz della Guardia di Finanza: elevate sanzioni per 70mila euro

I militari del Comando provinciale di Vicenza hanno individuato 6 lavoratori “in nero” impiegati in esercizi aperti al pubblico nell'area dell'Alto Vicentino. Nello specifico, si tratta di due lavoratori impiegati “in nero” in un “bar/caffe?” sito a Thiene, una lavoratrice in un “bar/caffe?”di Zugliano, un'altra sprovvista di regolare contratto in un bar attiguo a un distributore di carburante di Breganze, un'altra ancora in un tabaccheria, ubicata all’interno di un bar di Sandrigo ed infine una dipendente non assunta in un “pub/birreria”.

Inoltre, in tre di questi locali, le Fiamme gialle thienesi hanno accertato la presenza di personale irregolare in misura superiore al 10% di quello presente sul posto, ed e? stata proposta e ottenuta, da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza, la sospensione dell’attivita? imprenditoriale.

I successivi accertamenti eseguiti hanno permesso anche di accertare il pagamento degli emolumenti ai dipendenti non regolarmente assunti senza l’utilizzo di metodi tracciabili, in relazione a complessive 41 mensilita?.

In definitiva, sono state irrogate ai legali rappresentanti delle imprese controllate sanzioni amministrative pecuniarie dell’importo complessivo pari ad 69.800 euro.