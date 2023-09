Lavori di pubblica utilità, il Comune cerca cinque figure a tempo determinato

È stato pubblicato un avviso per la formazione di una nuova graduatoria per lavori di pubblica utilità riservata ai residenti e domiciliati nel Comune di Vicenza, disoccupati da almeno 12 mesi iscritti al Centro per l'impiego, con più di 30 anni d'età.

Saranno assunte cinque persone, da impiegare negli uffici del Comune di Vicenza in progetti di pubblica utilità promossi dall'ente, con contratto a tempo determinato per sei mesi, in categoria OE (Operatori Esperti con profilo di collaboratore amministrativo), con un impegno settimanale di 20 ore lavorative. Nel corso dei sei mesi sono previste anche 14 ore obbligatorie di consulenza individuale e in gruppo, di orientamento, accompagnamento e ricerca attiva di lavoro.

L'avviso favorisce l’inserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata e persone a rischio di esclusione sociale over 30, nell'ambito degli interventi “Lavori di pubblica utilità e cittadinanza attiva” promossi dalla Regione Veneto in materia di inclusione sociale.

Informazioni dettagliate sono disponibili nel bando pubblicato sul sito del Comune di Vicenza (https://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/346978).

Le domande devono essere presentate entro le 13 del 5 ottobre, esclusivamente online, seguendo la procedura (https://www.comune.vicenza.it/servizi/concorsi/avvlavtemp2023/).

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato un dettagliato curriculum formativo e professionale, che sarà parte integrante della valutazione. È necessario avere lo Spid.

Per informazioni contattare l'Ufficio coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale: cercandoillavoro@comune.vicenza.it.