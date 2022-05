Lavoratori in nero, chiusa ditta di confezioni borse per grandi firme: sanzioni per più di 30mila euro

Il nucleo ispettorato carabinieri del lavoro di Vicenza ha individuato lavoratori in nero all'interno di una ditta operante nel settore delle confezioni di borse e pelletterie. Sono stati 21 i dipendenti controllati di cui 3 non registrati. E’ stata disposta sospensione dell’attività e sono state irrogate multe per 33.000 euro.

Gli accertamenti hanno consentito, inoltre, di elevare sanzioni per contributi e premi assicurativi risultati non versati. All’interno del laboratorio situato nell’hinterland di Vicenza, operante nel settore della pelletteria, gestito da cittadini stranieri che occupavano connazionali per il confezionamento di borse in pelle di grandi marche, sono stati individuati due uomini ed una donna che lavoravano all’interno della ditta senza alcuna copertura assicurativa.

L’attività ha consentito di recuperare contributi e premi assicurativi evasi, oltre che di contestare 8 violazioni in materia di prevenzione contagio Covid-19 per un ammontare di 3.200 euro. La ditta è stata sospesa.