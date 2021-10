Lavoratori in nero e pensionati irregolari, multa di 3600 euro a un ristorante

Un ristorante di Asiago è stato multato con 3600 euro e la sua attività è stata sospesa. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi quando i finanzieri hanno effettuato un controllo per accertare il rispetto della normativa previdenziale e contributiva nei confronti di una società, con sede legale sull'altopiano. Nel corso dell’intervento è stata accertata la presenza di due lavoratori in "nero", ovvero intenti a prestare l’attività lavorativa alle dipendenze della società, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Altri due dipendenti, pur non essendo regolarmente assunti, sono risultati “irregolari” in quanto erano pensionati e prestavano la loro opera in modo occasionale.

All’esito dell’attività conclusa dalla tenenza della guardia di finanza di Asiago sono state emesse le multe nei confronti della ditta, le cui irregolarità sono anche state segnalate all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza che ha sospeso l'attività per violazioni in materia di tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestite dall’INAIL e in quanto è stato riscontrato l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 % del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

Il provvedimento di sospensione è stato successivamente revocato a seguito della regolarizzazione della posizione dei lavoratori e del versamento delle relative sanzioni.