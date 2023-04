Lavoratori in nero e senza abilitazione presso un'azienda, scattano le denunce

Sei lavoratori in nero scoperti, di cui 1 cittadino extracomunitario denunciato per ingresso e soggiorno illegale nello Stato poiché sprovvisto di permesso di soggiorno; denuncia del titolare di una srl per aver occupato alle proprie dipendenze un lavoratore straniero - extra comunitario - privo del permesso di soggiorno e denuncia di due datori di lavoro per le norme concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. È questo bilancio complessivo dell’operazione svolta nei giorni scorsi dalla guardia di finanza

I finanzieri hanno effettuato un accesso presso un capannone di Rosà in fase di allestimento come emporio e riconducibile a una società a responsabilità limitata con sede legale a Bergamo e gestita da un cittadino di nazionalità cinese. Nel corso del controllo sono stati identificati 6 lavoratori “in nero”, di cui uno, di nazionalità filippina - privo del permesso di soggiorno – che successivamente è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Inoltre, il rappresentante legale della società a responsabilità limitata, che ha occupato alle proprie dipendenze un lavoratore straniero - extracomunitario - privo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, è stato denunciato ed è stata formulata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza una proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Nel corso delle operazioni di controllo, le fiamme gialle, con la collaborazione dello Spisal hanno verificato che nei confronti dei lavoratori “in nero” che operavano per conto della società a responsabilità limitata, c'erano irregolarità connesse agli obblighi di informazione, formazione e addestramento e non è stato esibito il piano operativo di sicurezza, circostanze per le quali è prevista una contravvenzione.

Sul posto, peraltro, erano presenti altri lavoratori, regolarmente assunti da una società di Trezzano sul Naviglio (MI), i quali, intenti a installare le insegne luminose avvalendosi di una piattaforma mobile, non hanno fornito la documentazione attestante l’abilitazione all’uso del mezzo, nonché quella relativa alla verifica periodica e alla manutenzione. Anche il datore di lavoro della società meneghina è stato denunciato.