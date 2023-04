Lavoratori irregolari, chiuse due aziende: nei guai un consulente del lavoro

I controlli effettuati nei giorni scorsi dal nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Vicenza presso gli esercizi pubblici ha permesso di disconoscere 4 contratti di stagisti e 2 di apprendistato, con la conseguente riqualificazione del personale impiegato a lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Le indagini hanno appurato che il consulente del lavoro di Schio, delle due imprese, assieme ai datori di lavoro aveva sottoscritto la convenzione e il progetto formativo degli stagisti, con i rispettivi centri per l’impiego, attestando di essere in regola con il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, condizione indispensabile per consentire l’impiego in qualità di stagisti. Gli accertamenti svolti hanno verificato che le aziende erano del tutto sprovviste del documento valutazioni dei rischi, della formazione e della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

In conseguenza all'attività ispettiva dei carabinieri, le attività imprenditoriali sono state sospese per gravi violazioni al testo unico sulla sicurezza e sia il consulente del lavoro che i due datori di lavoro sono stati denunciati per falsità materiale commessa da privato in certificati o autorizzazioni amministrative. Durante le verifiche sono state elevate sanzioni amministrative e penali per oltre 110.000 euro e recuperati contributi e premi assicurativi per un totale di oltre 100mila euro.