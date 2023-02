Giovani algerini impiegati in azienda senza permesso di soggiorno

Un 27enne e un 30enne algerini lavorano in azienda pur essendo irregolari sul territorio italiano. È quanto emerso da un recente controllo dei carabinieri di Torri di Quartesolo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro in un'azienda agricola impegnata nell’attivita? di ricovero e maneggio di cavalli con sede nel comune di Torri.

Nel corso dell’attività i militari hanno riscontrato una serie di violazioni relative alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed inerenti l’impiego di personale extracomunitario senza di permesso di soggiorno. In particolare, l'azienda risultava sprovvista di del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, della fornitura dei dispositivi di protezione di un piano antincendio, della segnaletica, della formazione dei lavoratori e di un impianto elettrico conforme.

Non solo, data l'irregolarità dei lavoratori è stato contestato al titolare il reato di favoreggiamento nella permanenza sul territorio nazionale e di occupato cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno. I due stranieri sono stati quindi denunciati per soggiorno illegale sul territorio nazionale ed inviati in questura per regolarizzare la loro posizione mentre per il titolare dell’azienda sono scattate denuncia e sanzioni amministrative e penali per un importo di circa 40mila euro.

L'azienda non è sata chiusa solo per a presenza di animali da accudire.