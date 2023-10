Lavoratori in nero, armi bianche e guida in stato d'ebrezza: il bilancio dei controlli dei carabinieri

Denunce in stato di libertà ed esercizio pubblico sanzionato in via amministrativa. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio della compagnia carabinieri di Schio. Nella serata di venerdì 20 ottobre, numerose pattuglie hanno perlustrato lo scledense e i vari comuni compresi nella giurisdizione di competenza con vari posti di controllo lungo le principali vie di comunicazione. Nel corso del servizio sono stati eseguiti anche dei controlli ad alcuni esercizi pubblici. Complessivamente il servizio ha portato all’identificazione di 90 persone, al controllo di 46 veicoli e di 2 esercizi pubblici.

In particolare, a Isola Vicentina, i militari hanno eseguito un accesso ispettivo in un esercizio pubblico, all’esito del quale il gestore è stato sanzionato in via amministrativa (oltre 7000 euro di sanzione), poiché veniva accertato che un dipendente non risultava regolarmente assunto. A Schio, invece i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un giovane guineano, controllato all’interno della stazione ferroviaria di Schio perché corso della perquisizione è emerso che il giovane occultava una modica quantità di hashish e un bilancino di precisione digitale. La successiva perquisizione, estesa presso il suo domicilio a Torrebelvicino, ha consentito ai militari di trovare del materiale per il confezionamento dello stupefacente e un ulteriore bilancino di precisione che è stato sequestrato. Per il giovane è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

A Malo i militari hanno sanzionato in via amministrativa un giovane del luogo, poiché colto alla guida della propria autovettura con tasso alcolemico 0,77 g/l, con contestuale ritiro della patente di guida per i successivi provvedimenti di sospensione che saranno adottati dalla prefettura di Vicenza. Nei giorni precedenti, l’intensificazione dei servizi preventivi ha portato al deferimento in stato di libertà di ulteriori 3 persone. In particolare, a Schio e Malo, in due distinti controlli, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà 2 giovani che, a seguito di un controllo notturno, sono stati trovati in possesso rispettivamente di un tirapugni e di 2 coltelli con lame lunghe 10 centimetri, che sono stati sequestrati. Per entrambi è scattata la denuncia in stato di libertà per porto abusivo di armi.

A Valdastico, infine, una pattuglia è intervenuta per un sinistro stradale. Dai controlli è emerso che il conducente era positivo all’accertamento alcoltest con tasso pari a 1,44 g/l. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, con contestuale ritiro della patente di guida.