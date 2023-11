Lavoratore in nero in cantiere edile, due denunce: attività sospesa

I finanzieri di Vicenza, nei giorni scorsi, hanno effettuato accertamenti presso un cantiere edile di Rotzo dove operava una ditta individuale con sede a Cinisello Balsamo (MI). In quel contesto sono stati identificati due lavoratori di nazionalità egiziana, intenti a prestare la propria opera lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro della provincia di Milano, uno dei quali è risultato sprovvisto del relativo contratto di lavoro e del permesso di soggiorno o altro documento idoneo a giustificare la sua presenza all’interno del territorio dello Stato.

Alla luce degli accertamenti eseguiti, le fiamme gialle asiaghesi hanno denunciato il dipendente alla procura della repubblica di Vicenza per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano. Inoltre, alla medesima autorità giudiziaria, è stato denunciato anche il datore di lavoro per aver occupato alle proprie dipendenze il lavoratore straniero irregolare sul territorio nazionale e privo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Contestualmente, i finanzieri hanno proposto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza la sospensione dell’attività dell’impresa edile.

Sono circa 1.400 i lavoratori irregolari/in nero individuati dalle fiamme gialle di Vicenza dall’inizio del 2023, mentre sono 115 i datori di lavoro verbalizzati; eseguite 75 sospensioni di attività per violazioni in materia e irrogate sanzioni pecuniarie per centinaia di migliaia di euro.