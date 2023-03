Laura finta, indagato docente università di Padova

l nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Venezia e la stazione dei carabinieri Forestale di Mestre, nello svolgimento di indagini in materia ambientale - relative in particolare alla corretta gestione di rifiuti pericolosi in provincia di Venezia - sono venuti a conoscenza di incarichi affidati a un consulente ambientale con fama di grande esperto in materia di “bonifiche” di rifiuti contenenti amianto e di docente dell'Università degli Studi di Padova. Peccato che la sua laurea non sia valida: Silvano Bolzonella, 57enne di origini veneziane, è indagato per i reati di truffa aggravati ai danni dello Stato e di enti pubblici e falsa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Laurea non valida

Nel curriculum del professore risulta infatti che abbia conseguito la laurea in Scienze Ambientali nel 2006 all’Università di Miami negli Stati Uniti, il diploma di “Tecnico ambientale”, il diploma di “Referente tecnico per la realizzazione di ecocentri comunali” e la qualifica di pubblico ufficiale in qualità di ispettore ambientale. Dagli accertamenti svolti dagli investigatori dei carabinieri Forestale, però, risulta che la Miami International University, dove avrebbe conseguito la presunta laurea, non sia istituzionalmente accreditata negli Stati Uniti d’America e non può pertanto ritenersi ufficialmente appartenente al sistema di istruzione superiore di quel paese. La mancanza di tale accreditamento comporta la non riconoscibilità dei titoli da essa rilasciati in Italia, ma soprattutto la non utilizzabilità al fine dell’ottenimento di incarichi oltre che per la partecipazione a bandi di concorso di qualsiasi tipo. Ma c'è di più: oltre alla laurea, anche gli altri titoli vantati nel curriculum sono risultati non realmente conseguiti sebbene utilizzati e spesi per ottenere incarichi anche da diversi ufficiali della pubblica amministrazione, in particolare da vari Dipartimenti dell’Università degli Studi di Padova negli anni dal 2014 al 2019 che, oltre a procurargli profitti, hanno ulteriormente arricchito il curriculum vitae e il giro d’affari dell'uomo, titolare di una società specializzata in servizi connessi alla gestione e trattamento dei rifiuti, in particolare pericolosi.

Unipd

In particolare riusciva a vincere, negli anni predetti, il Bando di concorso per svariate ore di lezione: per l’insegnamento di Ecologia, Igiene Ambientale e Chimica degli Alimenti nel corso di laurea denominato “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro”; per l’insegnamento di Scienze Propedeutiche e Ambientali nel corso di laurea magistrale denominato “Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione; per l’insegnamento di Informatica, attività seminariali nel corso di laurea denominato “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro; per l’insegnamento di Tecniche della Prevenzione dell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro nel corso di laurea denominato “Ecologia, Igiene Ambientale e Chimica degli Alimenti”; per l’insegnamento di Tecniche della Prevenzione dell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro nel corso di laurea denominato “Informatica, Attività seminariali”; per l’insegnamento di Tecniche della Prevenzione dell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro nel corso di laurea denominato “L’efficacia negli Interventi di Prevenzione”; per l’insegnamento in informatica, attività seminariali (rischio amianto in ambiente di vita e di lavoro), nel corso di laurea denominato “Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; per l’insegnamento di Scienze propedeutiche e ambientali nel corso di laurea magistrale denominato “Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione; per l’insegnamento di Ecologia, igiene ambientale e chimica degli alimenti, corso di laurea denominato “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro; per l’insegnamento di Ecologia, igiene ambientale e chimica degli alimenti, corso di laurea denominato “Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”; per l’insegnamento di Scienze Propedeutiche e Ambientali, corso di Laurea Magistrale denominato “Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione”; per l’insegnamento la Qualità nelle Attività di Prevenzione, corso di laurea denominato “Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro”