Cambia nome per sfuggire ai controlli, i carabinieri lo riconoscono: arrestato latitante

I carabinieri della stazione di Arsiero hanno tratto in arresto Dragan Marinkovic , cittadino serbo classe '67, pregiudicato residente ad Arsiero. Il soggetto, irrintracciabile sino ad oggi, era ricercato da circa un anno per l’applicazione di un provvedimento col quale il tribunale di Verona ne stabiliva la carcerazione in esecuzione di pena detentiva di 2 anni e 11 mesi per furto aggravato commesso nel 2007.

I militari, che lo conoscono bene, lo hanno visto aggirarsi nel territorio del Comune e lo hanno fermato immediatamente per condurlo in caserma, ma lui si era detto estraneo ai fatti presentando documenti stranieri recanti il nome Aleksandar Jovanovic. Gli accertamenti dei militari hanno dimostrato come l’uomo aveva regolarmente cambiato il proprio nome presso l’anagrafe serba, ma la comparazione con le impronte digitali presenti in banca dati ha confermato la sua vera identità di persona ricercata. Il 55enne è stato quindi portato in carcere.