Follia lungo la circonvallazione, due bande si sfidano in mezzo alla strada a sprangate: IL VIDEO

Per il regolamento di conti in stile "Guerrieri della notte" hanno scelto una delle strade più trafficate della cintura esterna di Vicenza, viale del Sole. Domenica mattina, lungo la circonvallazione, due gruppi rivali di persone, ognuno ai lati opposti della carreggiata, hanno iniziato a lanciarsi spranghe di ferro, in un botta e risposta che ha costretto gli automobilisti in transito a fermarsi per evitare di essere colpiti.

La folle sfida è durata poco, un minuto al massimo e fortunatamente non ci sono stati ferito né nessun veicolo è rimasto danneggiato. Il video, ripreso da un' automobilista, è poi finito in rete e pubblica dal gruppo Facebook "Vicenza ai Vicentini" dove nei commenti qualche utente parla di due fazioni di nomadi che si sono dati appuntamento proprio sul viale, ognuna ai lati opposti della strada, una vicino al distributore di benzina e l'altra in prossimità del parcheggio del supermercato Aldi. A quanto sembra l'episodio non sarebbe stato denunciato e sono in corso controlli da parte delle forze dell'ordine.