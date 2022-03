Lancia sassi a un'auto in sosta e poi ferisce un carabiniere, denunciato minorenne

Nei guai un minorenne, probabilmente in preda a una crisi nervosa, che nel pomeriggio di martedì si è messo a lanciare sassi contro un'auto parcheggiata in via Dei Longhi a Pedemonte. Sul posto sono arrivati i carabinieri per riportarlo alla calma. Il giovane, alla vista dei militari ha però avuto una reazione violenta, scagliandosi contro il mezzo di servizio e ferendo un carabiniere, che ha riportato alcune lesioni.

I militari hanno quindi bloccato il ragazzo, già noto per diversi precedenti simili, che è stato portato in caserma e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento.