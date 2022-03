Lancia per due mesi la spazzatura in strada dal finestrino dell'auto, individuato il responsabile

Da circa due mesi, l'amministrazione comunale di Marano Vicentino aveva segnalato alla polizia locale Alto Vicentino un fastidioso e ripetuto abbandono di rifiuti lungo via degli Alpini. In particolare, si trattava di sacchetti biodegradabili (comunemente utilizzati nei supermercati), pieni di rifiuti indifferenziati.

Dopo vari rinvenimenti (circa due, tre alla settimana), la polizia locale ha verificato che si trattava di rifiuti presumibilmente abbandonati nelle prime ore della mattinata e, grazie all'uso di una videocamera, è riuscita a identificare il responsabile. L'uomo buttava i sacchetti di rifiuti dalla propria autovettura in corsa, per poi continuare la marcia verso Marano Vicentino.

L'uomo, che ha ammesso le proprie responsabilità, è stato sanzionato con la somma complessiva di 600 euro, di cui 500 per l'abbandono di rifiuti nella pubblica via e 100 perché residente in un altro Comune.